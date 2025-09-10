Если Пашинян удержится в 2026 – Армения останется антироссийской на десятки лет
Прикрываясь разговорами о мире, премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет страну к новому геноциду в составе уже «Великого Турана».
Об этом лидер движения «Азатагрум» Мика Бадалян заявил в интервью политологу Семену Уралову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Те процессы, которые идут в Армении, – совершенно дикие. Она идет по сценарию, по которому долгое время шла Украина, по которому шла, но в последний момент сумела свернуть с этого разрушительного пути Грузия, по которому сейчас идет Молдавия. Это когда власти отрывают страну от России вопреки национальным интересам, выполняя волю своих хозяев извне», – сказал Бадалян.
Он считает, что парламентские выборы 2026 года станут судьбоносными для Армении. Ради победы на них Пашинян будет готов убивать конкурентов.
«В случае переизбрания Пашинян получает мандат на полный разрыв отношений с Россией. Вот почему эти выборы так важны, они непроходные. Последствия этого откатить назад будет невозможно. На это потребуются десятки лет», – сказал Бадалян.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: