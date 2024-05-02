Если полиция не идёт к Магомеду, то Крым выслушивает очередные извинения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе агрессивный приезжий, накануне ударивший ногой женщину за отказ подыграть ему в исполнении лезгинки, принес свои извинения. Как сообщают телеграм-каналы, дебошира вычислили его земляки и «провели с ним беседу».

О реакции правоохранителей пока ничего не известно, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Напомним, в праздничный день мужчина матерной бранью ответил на отказ женщин исполнить кавказскую мелодию. За словестными оскорблениями последовал удар ногой и рукой. Одна из женщин сняла все происходящее на видео, которое моментально разлетелось по соцсетям.

«Я, Евлоев Магомед, приношу свои искренние извинения перед теми гражданами, чьи честь и достоинство задел вчера и поднял ногу и руку. Я приношу свои искренние извинения и даю себе и вам слово, что такое больше не повторится», – заверил хулиган.

Это далеко не первый случай агрессивного поведения представителей республик Кавказа. В 2020 году группа чеченцев избила помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова за замечание по поводу скоростной езды в жилом массиве. Хулиганов судили на шариатском суде – кадиате – лидеры мусульманских общин из Краснодара, Москвы и Ростова. Молодых людей выслали с территории Крыма.

В октябре того же года гость из Чечни одним ударом вырубил крымского спортсмена в центре Симферополя, после чего тот упал и потерял сознание. Через сутки мужчина скончался от отека мозга.

Годом ранее за замечание о езде на мотоцикле по пешеходной улице Симферополя уроженец Чечни сломал челюсть журналисту. В этот раз было заведено уголовное дело, но виновник уехал на родину. Спустя некоторое время 22-летний уроженец Чеченской Республики Абу Гаджиев извинился перед чеченским народом за содеянное.

В конце декабря 2022 года в Симферополе был задержан представитель Рамзана Кадырова в Херсонской и Запорожской областях Хасан Ибрагимов. Он и еще четверо силовиков из Чечни устроили потасовку в одном из симферопольских ресторанов и избили посетителя, а после оказали сопротивление полиции.