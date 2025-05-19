«Если продолжим воевать, лишимся и Сум, и Харькова» – Бортник

Вадим Москаленко.  
19.05.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 170
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если киевское руководство упрётся и продолжит войну, Россия может решить освободить ещё несколько областей.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если киевское руководство упрётся и продолжит войну, Россия может решить освободить ещё несколько областей....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Большое наступление или готовится, или отложено до переговоров. О нём все пишут, ресурсы в принципе есть для этого, но оно отложено до переговоров.

Российские угрозы на последнем этапе переговоров – это как раз угрозы занять, провести операцию в отношении города Сумы, занять район Сум – и снова двигаться дальше в район Харькова, создать буферную зону в Черниговской области», – сказал Бортник.

«Если война продолжится и России удастся захватить левобережные территории вот этих аннексированных, оккупированных областей, я думаю, что следующими целями станут Сумы и Харьков.

Россия действительно попытается занять эти областные центры и также по старой технологии объявить их своими, провести там так называемые референдумы и аннексировать их в свой состав.

Все территории, то же касается Черниговской области, которые граничат сейчас с Россией, Россия попытается занять на какую-то глубину для того, чтобы обеспечить себе буфер непроникновения ВСУ на свою территорию.

На курском опыте Россия очень обожглась, и украинское наступление в Курской области сожрало и у Москвы, и у Вашингтона массу времени и усилий, которые они хотели бы давно уже потратить на достижение своей сделки», – подытожил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить