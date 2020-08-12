«Если протесты в Минске поддерживает подонок Гончаренко, то я – против» – Погребинский

12.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Категория украинцев, которая с воодушевлением восприняла протесты в Белоруссии, наводит на простой вывод, что белорусский майдан в своём результате только изуродует и распродаст страну, как это случилось с Украиной.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Учитывая наш украинский опыт, я вспоминаю замечательную фразу Бродского, который на вопрос о том, поддерживает ли он колхозы, спросил: «А как Евтушенко? Евтушенко поддерживает колхозы?». На что ему ответили: «Нет, Евтушенко против колхозов». Бродский сказал: «Если Евтушенко против, то я – за».

Понимаете, в этой конкретной ситуации, если Гончаренко (ныне депутат партии Порошенко – ред.) и прочие подонки поддерживают протест, то я его не поддерживаю. Это наш такой активист, который ленточку (георгиевскую) носил, за Русский мир выступал, активный «регионал» был, а потом стал активным «порохоботом» и так далее, он там ездит, поддерживает протесты», – рассказал Погребинский.

«Мы видели, чем заканчиваются эти протесты. Там много порядочных, приличных людей, которые хотят перемен. За 26 лет невозможно, чтобы был один и тот же человек, и нет активного развития, хотя много чего сохранилось, чего у нас нет.

И если бы эти ребята победили прямо сегодня, то это не растянулось на долгое время – завтра бы закрыли заводы, их часть была бы приватизирована иностранным капиталом или какими-то новыми олигархами, землю бы продали опять же европейцам, американцам и т.д. И ничего хорошего для белорусского народа точно бы не было», – добавил политолог.