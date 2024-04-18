Если Путин победит на Украине, он восстановит СССР! – слушания в Конгрессе США

Анатолий Лапин.  
18.04.2024 18:28
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Украина


Если Россия победит на Украине, она вернет себе контроль и над другими странами бывшего СССР.

Об этом на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей США заявил министр обороны Ллойд Остин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия победит на Украине, она вернет себе контроль и над другими странами бывшего...

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Так Остин ответил на предположения, высказанные конгрессменом Хэлом Роджерсом.

«Путин очень открыто и неоднократно заявлял, что хочет восстановить старый Советский Союз, и все страны Восточной Европы смотрят на нас. Если мы их подведем, я думаю, это еще больше укрепит веру Путина в то, что он добьется успеха в восстановлении старого Советского Союза. Согласны ли вы с этим?», – спросил Роджерс министра обороны.

«Я абсолютно согласен. Я думаю, что Путин считает, что он может переждать нас. Он считает, что решимость западных стран скоро угаснет и наша коалиция распадется… Я считаю, что Путин не остановится на Украине. Я  думаю, что он продолжит стремиться к отступлению некоторых из тех стран, которые входили в состав бывшего Советского Союза. И я думаю, что мы можем ожидать значительных потрясений в регионе в будущем, если он добьется успеха», – охотно согласился Остин.

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