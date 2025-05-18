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Без выхода РФ к границам ПМР процесс поглощения Румынией Молдавии не остановится, вне зависимости от позиции даже гаuаузов и приднестровцев.

Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Геополитбюро», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идёт скандал по поводу молдавского учебника истории для выпускного 12 класса «История румын». Санду, как и практически всё руководство Молдовы, включая судей Конституционного суда – граждане Румынии. В Румынии считают, что Молдавия – это часть Румынии, незаконно отторгнутая сначала «ужасным российским царизмом», а потом столь же «страшным советским сталинизмом». В вопросе ликвидации Молдовы и вхождения её в состав Румынии у них никаких противоречий, всё остальное – вишенки на торте. Вся политическая сила работает именно на это. И этот учебник очень сильный, воспитанные на этом дети будут считать себя румынами, и что главный враг их народа – это Россия. Это красной нитью проходит через весь учебник, причём подача материала очень красивая, к сожалению, там всё психологически выстроено прекраснейше… Внутренних ресурсов для того, чтобы спасти молдавский народ, культуру, самобытность и государственность, – у Молдавии шансов нет», – рассказал Шишкин.