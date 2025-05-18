Если РФ не дойдёт до Приднестровья, Молдавию неизбежно сожрёт Румыния – эксперт
Без выхода РФ к границам ПМР процесс поглощения Румынией Молдавии не остановится, вне зависимости от позиции даже гаuаузов и приднестровцев.
Об этом замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Геополитбюро», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Идёт скандал по поводу молдавского учебника истории для выпускного 12 класса «История румын». Санду, как и практически всё руководство Молдовы, включая судей Конституционного суда – граждане Румынии.
В Румынии считают, что Молдавия – это часть Румынии, незаконно отторгнутая сначала «ужасным российским царизмом», а потом столь же «страшным советским сталинизмом». В вопросе ликвидации Молдовы и вхождения её в состав Румынии у них никаких противоречий, всё остальное – вишенки на торте.
Вся политическая сила работает именно на это. И этот учебник очень сильный, воспитанные на этом дети будут считать себя румынами, и что главный враг их народа – это Россия. Это красной нитью проходит через весь учебник, причём подача материала очень красивая, к сожалению, там всё психологически выстроено прекраснейше…
Внутренних ресурсов для того, чтобы спасти молдавский народ, культуру, самобытность и государственность, – у Молдавии шансов нет», – рассказал Шишкин.
«Выход на Одессу, установление прямой границы с Приднестровьем в ближайшее время нереален, хотя чудеса бывают, мы все на них надеемся. Так вот, если это не происходит, то процесс поглощения Молдавии, независимо от того, что будут делать Гагаузия, Приднестровье, это неизбежно.
Мы уже видели, что эти силы никакими юридическими, правовыми, моральными рамками не ограничены», – добавил эксперт.
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