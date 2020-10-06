Если РФ не вмешается, в Армению зайдут американские ЧВК – прогноз

06.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Россия должна перестать играть по чужим международным правилам и быстро решить проблему Нагорного Карабаха, потому что иначе туда могут прийти США.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия опять стоит перед выбором позора либо войны. В последнее время, когда мы выбирали действовать по международным правилам, к сожалению, эти правила всегда работали против нас. И мы не раз говорили, что играть с владельцем казино бесполезно, потому что мы играем по его правилам.

То, что происходит в Закавказье, ставит России вопрос ребром. С одной стороны, РФ не может принимать сторону либо Азербайджана, либо Армении, но должна активно действовать, потому что это единственная страна, которая заинтересована в замирении Закавказья, за которое она отвечала двести лет.

Но что там сейчас происходит? Мы видим со стороны руководства Армении, что они тихим сапом идут к тому, чтобы просить помощи не у России, а у США. Поэтому они идут к представителям США, туда приезжает Госдеп, туда приедут ЧВК. Это произойдёт тогда, когда Армения будет остро нуждаться в боеприпасах, или возникнет продовольственный кризис, или ещё что-либо. При этом Россию не позовут», – сказал эксперт.

В свою очередь, телеведущий Владимир Соловьёв подчеркнул, что потеря этого региона для России недопустима.

«Нюанс очень простой: если мы теряем Южный Кавказ, останется Московское княжество. Это надо понимать, потому что этот процесс будет не остановить», – добавил Леонков.