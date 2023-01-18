Если РФ не выплатит репарации, рухнет весь институт международного права – советник Зе-офиса

Если в Европе до сих пор не могут разработать механизм заморозки российских активов с дальнейшей их конфискацией в пользу Украины, пусть вспомнят опыт выплаты компенсаций Ирака Кувейту.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил советник офиса президента Украины Маркиян Ключковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создание исковой комиссии – мы здесь ничего не открываем, не изобретаем велосипед, это практика Кувейта – создание комиссии компенсаций за преступление Ирака в Кувейте. Можно взять этот механизм и посмотреть, как он приспосабливается к ситуации на Украине. Ещё этап – это обеспечение того, чтобы были деньги, из которых можно выплатить репарации. Мы не хотим, чтобы судебное решение просто осталось на бумаге, мы хотим значительных компенсаций и репараций, выплаченных пострадавшим. Конечно, мы надеемся, что когда-то Россия одумается и согласится с международным правом, но мы не наивные люди, мы прекрасно понимаем, что обязательство выплат репараций не зависит от согласия России это сделать. Это можно обеспечить путём конфискации определённых активов. Если кто-то наносит вред, а потом отказывается заплатить, то можно изъять эти деньги с их банковских счетов и так далее в уголовном производстве. Так же это можно сделать и в международном праве, потому что государство несёт ответственность за действия своего руководства. И это приводит к некомфортности многих лиц – как можно взять активы суверенного государства и их использовать», – вещал Ключковский.

«Есть ли тут иммунитет, есть ли прецедент, который мы можем использовать, должны ли мы создать прецедент? Не будет ли он потом нас каждый раз догонять во вред всем, кто в нём примет участие? Эта конструкция не должна позволить странам спрятаться за разными механизмами, если они нарушают международное право. Если иммунитет – это путь спрятаться от ответственности, тогда вообще не будет ответственности и ответственного права. Мы хотим определённым образом создать прецедент, потому что мы хотим показать миру, что если государство в будущем совершит такие действия, то оно должно будет нести ответственность, оно должно потерять активы, если уже на то пошло, потому что нельзя быть безнаказанным. И мы над этим работаем, и видим серьёзные уступки, потому что мы работаем в сфере адвокатуры уже 9 месяцев, мы ездим по миру, говорим с парламентами и правительствами, мы видим, что ответ начинает изменяться от «нет, никогда» до «нет, возможно, давайте посмотрим, как это можно сделать», – утверждает советник Зе-офиса.

По его словам, у международного права нет иного выхода, кроме как удовлетворить хотелки Украины.

«И мы увидели такую книгу, которая уже с вариантами, которую уже Еврокомиссия разработала, и можно ещё посмотреть, что может сделать Европа для того, чтобы использовать, наконец, замороженные активы России для выплат репараций Украине. Тут есть много сложных вопросов и проблем, но есть только два пути закончить эту войну. Во-первых, если ничего не сделать, то международное право потерпит поражение, а второе – это то, что с этой войны международное право выйдет более стойким и мощным. Я не верю, что международное право потерпит поражение, иначе весь мир, каким мы его знаем, рухнет», – пугал Ключковский.