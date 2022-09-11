«Если России не будет, то весь мир слетит с катушек» – полковник ГРУ

11.09.2022  23:29 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Общество, Россия


Озвученные Украиной угрозы совместно с Западом добиться расчленения и «демилитаризации» России – составляющая мирового заговора глобалистов по ликвидации единственной силы, способной ему сопротивляться.

Об этом в эфире канала «Сталинград» заявил полковник формирований специального назначения ГРУ ГШ Вооружённых сил СССР и РФ, участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне Александр Мусиенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Если мы не будем делать выводы, не будем исправлять ошибки, мы потеряем страну. Мы потеряем Отечество, потому что его порвут и разорвут на куски.

И придут сатрапы, назначенные ООНами и т.д., и нас разделят, нас демилитаризируют, наше ядерное оружие на переплавку отправят. Нас превратят рабов. Нам всем поставят чипы.

И уже никто в мире не дёрнется, потому что, если ещё Россия может этой вакханалии, мировому заговору глобалистическому, как-то противостоять. То есть, если России не будет, то весь мир с катушек скатится.

Теория золотого миллиарда будет приведена в действие, и человечество, как цивилизация скатится в бездну за одно-два поколения.

Мы видим, как деградировало украинское общество за 30 лет. А в мировом масштабе, если это будет поддержано, и никто этому не воспротивится, мы потеряем человечество, как таковое – многонациональное, многогранное за 15-20 лет», – объяснил Мусиенко.

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