Если российская армия пойдет на Славянск, она откажется от стратегического успеха

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Российская армия продолжает движение в сторону Днепропетровской области, но теперь возникает вопрос относительно дальнейшего продвижения.

Об этом либеральный военный эксперт Валерий Ширяев заявил в интервью своему сыну, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут возникает интрига. Потому что, если они будут выполнять задачу, поставленную в различных выступлениях Путина о том, что необходимо занять в административных границах четыре области, то эти силы сейчас должны развернуться и пойти на север. Если же разговор идет о стратегической операции против ВСУ в данных географических условиях, нужно ожидать дальнейшего продвижения. Мы должны увидеть главное направление стратегического удара к Днепру», – сказал Ширяев.

По его словам, рассечение украинской армии на северную и южную группировку по Днепру будет означать серьезный стратегический успех.