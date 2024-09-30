Если Россия хочет быстро закончить войну, ей придется пойти на мобилизацию – военный аналитик

Анатолий Лапин.  
30.09.2024 12:24
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для того, чтобы быстро добиться результатов в СВО и перейти к стремительному разгрому ВСУ, России придется снова объявить частичную мобилизацию, чтобы серьезно увеличить численность войск.

Об этом в эфире видеоблога «Ширяев и Ширяев» заявил военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы быстро добиться результатов в СВО и перейти к стремительному разгрому ВСУ,...

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«Может наступить момент, когда командование и политическое руководство скажут: «Денег нет, все меньше и меньше, людей все меньше и меньше – надо как-то заканчивать быстрее».

Для того, чтобы закончить быстрее по сценарию Путина, то есть военной победы, необходимо создать этот самый стратегический резерв, те самые 180 тысяч, преимущество. Вот сколько сейчас у них, и плюс еще 180, которые можно ввести на свободном участке слабо защищенном украинской территории – на севере, предположим, в Сумской области или ближе к белорусской границе. И просто начать стремительное наступление вглубь территории. Вот, соблазнительный сценарий, очень хочется. Но для этого надо наполнять.

Все говорят – будет мобилизация или не будет? Этот соблазн политический существует. Гарантированно сказать, что мобилизации не будет, я сейчас не могу. Потому что, если в Кремле примут решение заканчивать быстрее, им понадобится намного большие вооруженные силы. И тогда может разговор о частичной мобилизации идти.

Но уже она будет идти не так, как раньше. Это будут задействованы все эти электронные системы, базы данных, выборочный призыв по специальностям, военно-учетным, составлены списки. Это не будет выглядеть вповал, как это было. Тем не менее, если кто-то быстро захочет закончить войну, ему, наверное, придется на это пойти», – заявил Ширяев.

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