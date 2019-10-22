«Если Россия объединится с Ираном и Турцией, то Запад побледнеет» – депутат Госдумы

22.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Финансирующий международный терроризм Запад манипулирует национальным и религиозным фактором для достижения своих целей и продвижения своих интересов – как в арабских государствах, так и на Украине.

Об этом в эфире ток-шоу «Повестка дня» заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Международный терроризм носит одну цель – свержение национальных правительств. В данном случае он использует национальный и религиозный фактор.

Самое интересное, что об этом говорил наш великий просветитель (Исмаил Гаспринский – прим «ПН»), опережая время много лет назад, что если Турция, Персия (Иран) и Россия объединятся, то у Запада будет бледный вид. Запад или англосаксы, исторически сталкивая Россию, Персию и Турцию извлекали из этого свои дивиденды. Получают пользу…

Сегодня все понимают, что Джемилев и Чубаров являются выразителями не крымских татар, а США. Оттуда получают медальки, гонорары, и чем яростнее они будут рваться в сторону Кремля, тем выше будут гонорары и звонче звучать титулы и награды.

Их используют в качестве тарана против России. Если проследить их риторику, то она связана только с нападками на Москву, только с использованием крымских татар. Вся риторика ничего не содержит, кроме злости и негатива», – пояснил российский депутат.

При этом Бальбек отметил, что сближение Турции и России является исторически закономерным, и никто не сможет этому помешать.

«Турция имеет достаточно много своих проблем. Те силы, которые внутри государства, такие враждебные силы в отношении Турции, которые использовали изнутри для дестабилизации политической ситуации и реализации антироссийской политики, для недопущения сближения двух стран, они были сильны.

Сегодня процесс очищения, который привел к тому, что сегодня мы имеем в отношении друг друга. Общая картина будущего позволяет говорить о том, что процесс сближения двух стран имеет необратимый характер. Никакие искусственные конфликты не позволят рассорить две страны», – резюмировал Бальбек.