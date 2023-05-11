«Если Россия применит ядерное оружие, Зеленский запрыгает от счастья» – Царёв

Владимир Гладков .  
11.05.2023 19:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Применение Россией ядерного оружия только сыграет президенту Украины Зеленскому на руку и выведет его ситуацию из тупика.

Об этом в эфире «NewsFront» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Применение Россией ядерного оружия только сыграет президенту Украины Зеленскому на руку и выведет его...

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«Для них это счастье. Для киевского руководства, если россияне применит ядерное оружие, это просто мечта. Зеленский будет прыгать на столе от радости. Потому что для него самое страшное – это то, что каким-то образом конфликт будет заморожен. И сейчас к этому идёт… А для Зеленского это катастрофа – прекратится война, ему скажут, а зачем ты всё это делал, зачем Минские соглашения сорвал? Тут же в него вцепятся Порошенко, Тимошенко и множество других, и те, которые за рубежом политики и страны, которые накачивали Украину оружием и говорили – давай-давай, скажут, слушайте, а зачем они это сделали?

Зачем они спровоцировали РФ, развязали войну, вышли из Минских соглашений, погибли украинцы, потеряли территории, зачем? Для него это катастрофа. Ему этот вопрос будут задавать и его детям, и детям его детей. Фамилия Зеленский станет нарицательной. И он это понимает», – рассуждал политик.

В случае же ядерного удара, по его словам, Зеленского устраивает любое дальнейшее развитие событий.

«А вот если русские применят ядерное оружие, всё отлично, война, кто всемирное зло? Русские, они применили ядерное оружие. Тогда даже если будет заморозка, стрелки будут не на него указывать. И поддержка Украине вряд ли тогда прекратится, и досидит он и, наверное, переизберётся на ещё один президентский срок. Поэтому для него гибель какого-то количества украинцев уже не имеет значения, он делает свою политику на крови. Чем больше будет крови, тем для него лучше», – считает Царёв.

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