«Если Россия применит ядерное оружие, Зеленский запрыгает от счастья» – Царёв

Применение Россией ядерного оружия только сыграет президенту Украины Зеленскому на руку и выведет его ситуацию из тупика.

Об этом в эфире «NewsFront» заявил экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для них это счастье. Для киевского руководства, если россияне применит ядерное оружие, это просто мечта. Зеленский будет прыгать на столе от радости. Потому что для него самое страшное – это то, что каким-то образом конфликт будет заморожен. И сейчас к этому идёт… А для Зеленского это катастрофа – прекратится война, ему скажут, а зачем ты всё это делал, зачем Минские соглашения сорвал? Тут же в него вцепятся Порошенко, Тимошенко и множество других, и те, которые за рубежом политики и страны, которые накачивали Украину оружием и говорили – давай-давай, скажут, слушайте, а зачем они это сделали?

Зачем они спровоцировали РФ, развязали войну, вышли из Минских соглашений, погибли украинцы, потеряли территории, зачем? Для него это катастрофа. Ему этот вопрос будут задавать и его детям, и детям его детей. Фамилия Зеленский станет нарицательной. И он это понимает», – рассуждал политик.