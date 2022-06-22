Если Россия за год не разгромит Украину, Калининград покажется цветочками – Стрелков

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Новости Украины

Вопросы Калининграда, Приднестровья, Закавказья, таджико-афганской границы, Курильских островов – все они сейчас завязаны на быстрейшую победу на Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «Солдатская правда» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военный ответ (на блокаду Калининграда Литвой с подачи ЕС – ред.) без непосредственно вхождения Белоруссии в военную коалицию с РФ невозможен. Кроме того, военный ответ фактически автоматически приводит в действие протоколы НАТО о защите любого члена блока. То есть, это будет означать войну с североатлантическим альянсом. Ответные экономические меры давления на Литву, наверное, какие-то придумают. Но раз уж те закусили удила, то, скорее всего, это никак не подействует, отменять свое решение они не будут. По всей видимости, будут активнее снабжать Калининградскую область по морю. Потому что воздушным способом не наснабжаешься, слишком дорого. С другой стороны, это путь особо в никуда, поскольку «уважаемые» западные партнеры за первым шагом сделают – следующий. Не сомневаюсь, чем дальше, тем более блокада будет усиливаться. И к ней подключится не только Литва, а и Латвия, и Эстония. Нисколько не сомневаюсь, потом может и Финляндия тоже», – заявил Стрелков.

Он отметил, что Калининград – далеко не единственная уязвимая точка России, и от продвижения в спецоперации на Украине зависит слишком многое.

«Если за год российская армия не сможет разгромить Украину, истратив за этот год практически все резервы техники, доступных людей, золотовалютных ресурсов, всех запасов, то тогда Калининград – это будут цветочки, а ягодки будут потом – и в большом количестве. У нас по-прежнему висит вопрос с Приднестровьем. Молдова и Румыния внимательно смотрят ни ситуацию на южном фронте. Если фронт замрет в нынешней своей конфигурации, то Приднестровью конец, через какое-то время. Польша чрезвычайно смотрит на действия российских войск. Польские добровольцы, фактически наемники, уже батальонами воюют на территории Новороссии и Малороссии против нас. В том числе, под Донецком, Северодонецком, Авдеевкой. Польские регулярные части готовы к вхождению на Западную Украину. Польша готова взять Западную Украину под защиту польских ПВО, и вопрос этот будет решаться в самое ближайшее время. Поэтому вопрос Калининграда, Приднестровья, Закавказья и таджико-афганской границы, и вопрос с Курильскими островами – все они сейчас завязаны на быстрейшую победу на Украине. Затягивание войны – это гарантированное возникновение все новых и новых фронтов как экономических, так потом и военных», – отметил командир ополчения.