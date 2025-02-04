«Если русские нас развернут против НАТО – Европе капец» – майор ВСУ

Европейские армии настолько не готовы воевать, что русским можно было идти на Прибалтику, чтобы через Европу спокойно заходить Украине в тыл со стороны Львова.

Об этом на канале «Lviv media» заявил майор ВСУ Андрей Гнатуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила о вероятности потери Киева и Львова в 2026 году, в случае отсутствия поддержки со стороны Запада.

«Если б так случилось, что нас продавили, НАТО должно понимать, что им капец. Если нас развернут в их сторону, а нас, ни мало ни много, миллион человек, как раз до [неразборчиво] зайдётся на одном дыхании. Страны Европы не готовы к войне с РФ. Был бы Путин мудрый, он бы пошёл через верх, через Балтию, через Европу и вернулся на Украину, заходя со стороны Львова. Их армия чрезвычайно прогрессировала за это время, потому что учим их мы. Европа смотрит на всё это с телевизора, пробует перебирать какие-то прогрессивные шаги, решения, но она всё равно отстаёт. Потому что одно – это быть наблюдателем, а совсем другое – быть участником», – рассуждал Гнатуш.