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23.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
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Если русские поднимут ВКС, нас ждут большие проблемы – генерал СБУ

Новости Украины

На случай обострения ситуации в Донбассе, а особенно с учетом вмешательства РФ и возможной войны в воздухе, Киеву уже сейчас нужно налаживать отношения с «западными партнёрами».

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концентрация российских войск на нашей границе уже традиционно существует много лет, и она только усиливается. Они хорошо мобилизованные, натренированные, со всей стратегической логистикой возможной наступательной операцией. При этом она теоретически может с двух сторон идти. В том числе, теоретически группировка и в Белоруссии, и она потенциально может нас с севера атаковать. Но наиболее ударная группировка – это, безусловно, на нашей восточной границе.

Я много раз говорил, что сухопутный компонент там хороший, но у нас приблизительный паритет на сегодняшний день с тактическими резервами. Но если будут применены Военно-космические войска, то тут у нас, к сожалению (и меня удивляют, что наш генеральный штаб, министерство обороны, абсолютно об этом не думают), тут огромные проблемы с чисто военной точки зрения», – сказал Смешко.

При этом он посетовал, что на Донбассе о наступательных планах Украины все давно осведомлены.

«На сегодняшний день группировка стоит напротив нас уже месяц, а может больше. Идёт обработка населения России о том, что Украина готовится провести военную операцию по освобождению оккупированных территорий. Даже в школах ДНР, ЛНР так называемых детям об этом говорят. Там мобилизация сейчас проходит», – рассказал экс-сбушник.

«А у нас на сегодняшний день министерство обороны, генеральный штаб не получают никаких указаний от высшего военно-политического руководства о том, готовы ли мы, в случае обострения ситуации, с нашими стратегическим резервами, особенно с учетом возможной войны в воздухе, готовиться к этому? И уже сейчас [нужно] обращаться к нашим партнерам на Западе с конкретными встречными инициативами по этим вопросам», – добавил Смешко.


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