«Если русские пришли, то их уже оттуда не выкуришь» – экс-замглавы СБУ

12.05.2022  19:59 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Вступая в переговоры с Россией, Украина рискует ввязаться в очередной «Минск» и навсегда потерять свои территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вступая в переговоры с Россией, Украина рискует ввязаться в очередной «Минск» и навсегда потерять...

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«Российская Федерация будет стараться, во-первых, закрепиться на тех территориях, на которых она сейчас находится. Также им надо выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Если они этого не сделают, тогда вся операция не имеет никакого смысла, легализироваться можно только так. Потом уже можно начать какие-то движения в плане переговоров, торгов», – рассуждает рагуль.

«Но, наша власть тоже это понимает, что никаких переговоров на этой стадии вестись не может. Потому что мы можем войти в еще одну стадию Минск-4,5,6,7,8 и просто оставить эти все территории за русскими. Это ни в коем случае нельзя делать, потому что все знают, что если там приходят они, их оттуда выкурить просто невозможно. У нас есть единственная возможность – это держать оборону и постепенно село за селом, шаг за шагом выдавливать их с нашей территории», – бредит Ягун.

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