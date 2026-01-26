Если русские ударят по канализации, будем выбрасывать какашки в окно, — киевский политолог
Киевляне должны учитывать, что у них еще работает канализация, но это благо может закончиться, если ВС РФ ударят по очистным сооружениям. В этом случае жителям украинской столицы придется испражняться в газеты и выбрасывать фекалии в окно.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В Петрограде во время Гражданской войны, когда отключили отопление, то главная проблема была – куда экскременты девать. Их заворачивали в газету и выбрасывали из окна, и потом по весне это все очень серьезно воняло.
Поэтому в таком направлении ситуация вообще легко может развернуться, если русские ударят по канализации и заморозят канализацию. Вы это тоже учитывайте.
Именно поэтому я говорю, что ты, если думаешь наперед, то у тебя просто нет свободного времени, потому что это жизнь тысячи порезов – ты все время должен набрать воду, потому что тебе нужно слить унитаз, тебе нужно помыть ребенка, нужно затащить дрова, притащить газ. И ты с утра до вечера этим занят.
Чтобы проводка не погорела, а там завоздушилась батарея, запустить эту батарею, и ты занимаешься весь день этой херней», — обрисовал Романенко перспективу укро-быта.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: