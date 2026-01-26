Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевляне должны учитывать, что у них еще работает канализация, но это благо может закончиться, если ВС РФ ударят по очистным сооружениям. В этом случае жителям украинской столицы придется испражняться в газеты и выбрасывать фекалии в окно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

