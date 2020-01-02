Если «Северный поток-2» неизбежен, пусть немцы терпят убытки за отстранение Украины от транзита – Кулеба

02.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Если «Северному потоку-2» и суждено быть реализованным проектом, то, хотя бы, – пусть Россия до последнего терпит убытки от санкций, как и её немецкие партнёры, к чему в Берлине должны отнестись с пониманием.

Об этом в интервью информационном агентству «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько санкции США по «Северному потоку-2» являются панацеей для нас? Все идет к тому, что проект все равно будет реализован, только с небольшими задержками», – спросили вице-премьера.

«Во-первых, санкции США были весомым аргументом, который склонил россиян к переговорам по транзиту газа. Во-вторых, вообще никакие санкции не являются панацеей сами по себе.

Но совершенно бесспорно, что эти санкции затормаживают строительство «Северного потока–2» не на несколько месяцев, а на значительно более долгий период. И так же безоговорочным фактом является то, что строительство «Северного потока-2» становится еще дороже.

И если уж Россия решит потратить огромные, ничем не подкрепленные суммы на то, чтобы обойти Украину в вопросах транзита газа, пусть тратит. Чем больше они потратят на бессмысленные проекты, тем лучше», – подбадривает сам себя Кулеба.

При этом он заверил, что санкции направлены исключительно против России и, несмотря на то, что страдает и Германия, в Берлине должны понимать, что это вовсе не антинемецкая политика, а проукраинская.

«У нас с немецкими коллегами очень честная позиция. Мы им говорим: «Уважаемые, мы реально вас любим, мы вам за всё очень благодарны, вы наш надежный друг и партнер, но есть один вопрос, в котором у нас принципиальное расхождение и поэтому давайте договоримся: мы не будем соглашаться относительно «Северного потока – 2».

И мы честно и публично противодействовали этому проекту, потому что – это вопрос нашей стратегической и национальной безопасности.

Мы понимаем недовольство немецких партнеров, но мы не противодействуем Германии в этой истории, мы противодействуем планам Российской Федерации исключить Украину из матрицы транспортировки газа в Европейский Союз.

Это не антинемецкая политика, это проукраинская политика, которая защищает нас от агрессивных действий России в газовой сфере», – рассуждает вице-премьер.

Что будет через пять лет, когда немцы и русские компенсируют издержки, Кулеба, наверняка, уже уйдет в отставку, а Украина останется без транзита, – украинский «дипломат» пояснять не стал.