Если Шмыгаля заменят на Ермака, «тикать» из Украины будут все – Соскин

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Тенденция, что каждый новый назначенец президента Украины Владимира Зеленского в разы катастрофичнее предыдущего, стала настолько устойчивой, что уже даже страшно критиковать действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом на канале пропагандиста Александра Шелеста заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый день трагедия. Зеленский говорит: будет «перемога», будет «перемога»! Как же у тебя «перемога», если фронт трещит по швам у этого Сырского? Ты же говорил – Сырского поставим, перезагрузимся, вместе с Умеровым. А Умерова… говорил, Резникова снимем, такой парень Умеров – ух, на всю голову парень. И где парень? То есть мы видим – Зеленский некомпетентный, Ермак некомпетентный. Я уже Шмыгаля боюсь критиковать, потому что если Шмыгаля снимут, ещё похлеще такого поставят, что вообще завал будет», – сказал Соскин.

Шелест иронично отметил, что Шмыгаля нельзя убирать, он по сроку уже Азарова переплюнул, на пресс-конференции обещал, что Европа сама будет качать российский газ через Украину.

«Та пусть уже хоть Шмыгаль будет. А если Ермака назначит? Так тогда вообще надо будет всем, блин, через пруд перебираться. Опять нашли тело, уже 21 человек не переплыл пруд, как Чапаев тогда эту речку Урал не переплыл. Ещё этот парень, который пограничников возглавляет, он за все эти смерти будет отвечать, это нарушение Конституции – выполнение преступных приказов не снимает ответственность с лица, которое выполняет преступный приказ», – возмущался в ответ политолог.