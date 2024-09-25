Если Штаты не помогут, придется выходить на «неприятную точку» – террорист Пономарев

Анатолий Лапин.  
25.09.2024 13:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 404
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Украине грозит выход из конфликта с Россией на крайне невыгодных для Киева условиях, если Запад не гарантирует дальнейшую поддержку.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине грозит выход из конфликта с Россией на крайне невыгодных для Киева условиях, если...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Если не получить от Запада больших и сильных шагов, то альтернативы большой другой не будет. Либо это будет долгое сражение с большими жертвами, истекание кровью и так далее, либо надо выходить на какую-то, даже неприятную, точку или троеточие. Мы же должны реально представлять себе, что нас ожидает в ближайшем будущем с точки зрения ситуации внутри наших союзников. Смена власти в Америке по определению произойдет – независимо на Камалу или Трампа, это смена», – сказал экстремист.

«При этом в случае с Трампом мы получаем президента, который точно настроен на какое-то быстрое перемирие, может быть, это утопия, и мне кажется не очень реалистичным, чтобы были реализованы слова публично относительно перемирия, но он точно настроен это попробовать. Альтернатива, если победит Харрис, то там очень высокая вероятность, что она получит оппозиционный сенат вдобавок к оппозиционной палате представителей. Это будет нечастый случай, когда первый срок нового президента начинается в условиях парламентской оппозиции. Это будет означать, что Харрис будет достаточно трудно провести через конгресс какие-то более-менее масштабные инициативы на поддержку Украины», – заявил Пономарев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть