Если Штаты не помогут, придется выходить на «неприятную точку» – террорист Пономарев

Украине грозит выход из конфликта с Россией на крайне невыгодных для Киева условиях, если Запад не гарантирует дальнейшую поддержку.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы, экстремист и террорист Илья Пономарёв, находящийся сейчас в США, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Если не получить от Запада больших и сильных шагов, то альтернативы большой другой не будет. Либо это будет долгое сражение с большими жертвами, истекание кровью и так далее, либо надо выходить на какую-то, даже неприятную, точку или троеточие. Мы же должны реально представлять себе, что нас ожидает в ближайшем будущем с точки зрения ситуации внутри наших союзников. Смена власти в Америке по определению произойдет – независимо на Камалу или Трампа, это смена», – сказал экстремист.

«При этом в случае с Трампом мы получаем президента, который точно настроен на какое-то быстрое перемирие, может быть, это утопия, и мне кажется не очень реалистичным, чтобы были реализованы слова публично относительно перемирия, но он точно настроен это попробовать. Альтернатива, если победит Харрис, то там очень высокая вероятность, что она получит оппозиционный сенат вдобавок к оппозиционной палате представителей. Это будет нечастый случай, когда первый срок нового президента начинается в условиях парламентской оппозиции. Это будет означать, что Харрис будет достаточно трудно провести через конгресс какие-то более-менее масштабные инициативы на поддержку Украины», – заявил Пономарев.