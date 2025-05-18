«Если сказали – так и есть»: в Москве появились виды на ещё одну область Украины

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Публичное заявление помощника президента РФ Владимира Мединского о возможном освобождении ещё одной украинской области говорит о том, что в Кремле уже есть такие планы.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил политический обозреватель, экс-депутат ВР Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда переговоры остановились, Мединский якобы пробросил такую фразу, что если вы сейчас не договоритесь за четыре области, придется договариваться за пять. О каком именно вообще регионе могла идти еще речь и мог ли Мединский себе позволить такое?», – спросил ведущий.

«Позиция России чрезвычайно последовательна. Наш Владимир Путин и полгода назад, и год назад, и два года назад заявлял одно и то же. Последовательно шли к реализации своих целей. А Трамп сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье. Если кто еще помнит школьный курс физики, это броуновское движение, в котором есть вектор, но частицы или молекулы все равно движутся хаотично. Российская политика очень последовательна. Если Мединский встал и сказал, значит, поверьте, это было прописано в сценарии: встать – и сказать. Если он сказал про пятую область, значит, уже есть какое-то понимание, какая это будет пятая область», – ответил Царёв.