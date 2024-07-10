«Если сложится блок России, Китая и Индии – всему Западу и Украине будет плохо»- Бортник

Украине нечем заинтересовать игроков Глобального Юга – их экономики намного более тесно связаны с Россией. При этом, худшее сейчас – это публично обидеться на них, в частности на Индию. В случае, если эта страна объединится в формальный или неформальный блок с Россией и Китаем, всему Западу, в том числе и Украине – будет «очень плохо».

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Виталия Дикого заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим с такими странами Глобального Юга, как Индия, громадными странами, огромными странами, то мы должны искать рациональный подход, мы должны аргументы практической жизни им предлагать. Конечно, если в 2023-м году товарооборот между Россией и Индией составил 65 миллиардов долларов, стремится к ста, а между Украиной и Индией – 2,5, меньше 5%, то на что мы можем рассчитывать со стороны Индии, с кем Индия больше всего заинтересована в сотрудничестве – с Украиной или с Россией?.. Кроме того, Россия открыта для технологий, она готова передавать военные технологии, которые Запад отказывается передавать, Россия готова продавать большие объемы энергоносителей, которые позволяют стабилизировать ситуацию в индийской экономике, даже обеспечивать ее рост. Потому что на базе российских энергоносителей, по некоторым направлениям Индия потребляет до 75% отдельных российских энергоносителей», – переживал украинец.

«Дешевые энергоносители позволяют стимулировать экономику, стимулировать производство, контролировать инфляцию. А что мы предлагаем? Мы говорим: «Будьте с нами, потому что мы правильные и справедливые»? Мы не можем найти рациональную аргументацию к этим странам, и самое худшее в этой ситуации – это обидеться… Если состоится любая серьезная интеграция между Индией, Китаем и Россией, если будет создан такой формальный или неформальный блок, то нам будет очень сложно. Всему западному миру будет очень сложно», – рассуждал Бортник.