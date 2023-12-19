«Если США начнут экономить – посыпется весь механизм западной помощи Украине» – Зеленский

Вадим Москаленко.  
19.12.2023 21:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Если политика следующего президента США будет более экономной по отношению к Украине, то Киев может остаться вообще без какой-либо помощи.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если политика следующего президента США будет более экономной по отношению к Украине, то Киев...

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В зале поинтересовались возможным изменением отношений между Киевом и Вашингтоном после президентских выборов в США.

В первую очередь Зеленский отметил, что в Соединённых Штатах президент мало на что влияет, и кто бы ни пришёл, в целом политика государства мало изменится. Тем не менее, серьёзные опасности для Украины остаются.

«Любой лидер имеет влияние на своё общество, особенно если его только что избрали, потому что большинство страны сказало «да». И те или другие сигналы к политике того или иного лидера – будут очень влиятельными.

Если политика следующего президента будет холоднее по отношению к Украине, более экономной, то эти сигналы повлияют очень сильно на ход войны на Украине», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что после такого вслед за США от помощи Украине откажется и Европа.

«Если одна мощная деталь выпадает, то механизм начинает сыпаться. И если мы дадим возможность выпасть с этой платформы помощи главному помощнику – США – то это точно будет иметь негативное влияние на помощь с Европы», – добавил президент.

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