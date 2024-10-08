Если США не усилят помощь, вариантов для нас на фронте не останется – генерал Романенко

Анатолий Лапин.  
08.10.2024 16:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Существенных изменений в военной помощи со стороны Запада не произошло, несмотря на обещания США. Если ситуация не изменится, то положение дел на линии фронта будет усугубляться.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Существенных изменений в военной помощи со стороны Запада не произошло, несмотря на обещания США....

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«Это становится все больше очевидным – мы обсуждали эти вопросы и говорили в начале года, начале лета о том, какие возможные варианты продолжения войны, в большой степени говорили, что они зависят от ресурсных показателей.

Поскольку была надежда, что президент США Байден это обещал нашему президенту, извинялся за паузу на полгода в помощи перед украинским народом, но, к сожалению, изменений существенных в этой помощи не произошло», – сетовал он.

«Поэтому мы видим последствия таких действий. И ситуация, если не изменится помощь, уровень этой помощи, то будет только усугубляться», – заключил Романенко.

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