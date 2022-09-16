«Если так будет продолжаться – ответ будет серьёзный» – Путин о терактах Киева

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Новости Украины

Теракты, которые украинские экстремисты проводят на освобождённых от ВСУ территориях, окрылённый «контрнаступом» Киев будет иметь возможность проводить «до поры до времени».

Об этом на пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается нашей сдержанной реакции, я бы не сказал, что она такая уж сдержанная. СВО это не какое-то очередное предупреждение, это всё-таки специальная военная операция. Но в ходе неё мы видим и попытки проведения, и проведение терактов, попытки нанести ущерб нашей гражданской инфраструктуре – мы, действительно, достаточно сдержано на это отвечаем. Но до поры до времени. Совсем недавно ВС РФ нанесли пару чувствительных ударов. Будем считать, что это – предупреждающие. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьёзный. Что касается терактов – мы видим это по убийствам должностных лиц на освобождённых территориях, мы видим даже попытки проведения терактов на территории РФ, в том числе, даже если не на самих, то вокруг наших ядерных объектов атомных электростанций, я уже не говорю про ЗАЭС. Мы всё это видим – и сделаем всё, чтобы не допустить негативного развития событий. Ответ будет, если они не поймут, в конце концов, что такие методы недопустимы. По сути, они ничем не отличаются от методов терроризма», – сказал президент.

«Вы говорите, что мы видим и там активность, и там. Киевские власти же объявили о том, что они начали активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, как она будет развиваться и чем закончится», – с иронией добавил Путин.