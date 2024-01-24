Если Трамп скажет, конгресс не проголосует за помощь Украине

Вероятность оказания США финансовой помощи Украине резко снизилась после начала избирательной кампании Дональда Трампа.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Честно говоря, еще две недели назад я бы уверенно сказал, что этот законопроект будет принят. Но я очень боюсь, что происходящее в палате представителей будет тесно связано с предвыборной кампанией Трампа. Я очень боюсь, что Трамп скажет: давайте перестанем поддерживать Украину.

И республиканцы в Конгрессе, особенно в палате представителей, откажутся голосовать, так они преданы Трампу. Если бы голосование было, они бы проголосовали за. Но мне кажется, что его даже не поставят на голосование», – сказал дипломат.