Если уберут Турчинова, есть надежда на прекращение огня и снятие блокады

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Если новый президент Украины поменяет руководство СНБО, то, пока не видят американцы, ему удастся «небольшими шажками» добиться деэскалации конфликта в Донбассе.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу напомнить, что президент Украины имеет право поменять руководство СНБО. Я надеюсь, что он [Владимир Зеленский] поменяет Турчинова, и есть надежда, что одним из его первых указов как верховного главнокомандующего будет остановка боевых действий, он имеет право это сделать. Что касается дальнейших действий — не ссорясь ни с американцами, ни с кем, Зеленский может небольшими шажками отменить блокаду ОРДЛО, различные поездки людей в Украину из России. Тут не надо придумывать никаких американцев, это он может сделать», – заявил Охрименко.

Также он полагает, что между Россией и Украиной могут восстановиться нормальные бытовые связи.

«То есть, он может потребовать от Омеляна потребовать восстановления прямого авиационного, железнодорожного сообщения?» – уточнил ведущий Владимир Соловьёв.

«Да. На сегодняшний день Омелян на что ссылается: есть решение СНБО, я делаю», – ответил украинский эксперт.