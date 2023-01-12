Если Украина останется, ей придётся оплатить ремонт Крымского моста

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Крым подсчитает ущерб от теракта на мосту через Керченский пролив и включит его в общий иск к Украине за энергетическую, продовольственную и водную блокады полуострова. Об этом сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесён немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включён в сумму нашего иска Украине», — заявил он.

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Заявление крымского спикера уже прокомментировали на украинском «24 канале».

«В какие инстанции они собираются обращаться? Наверное, в международный российский суд? – съехидничал ведущий канала. – Потому что больше ни одна страна в мире не признала Крым российским, и поэтому любое обращение является незаконным. И про какой ущерб от теракта идет речь? Кто сказал, что это в принципе сделали украинцы, и что эти взрывам на Крымском мосту имеют отношение украинцы?».

Еще 8 октября после взрыва начиненного пластитом грузовика на Крымском мосту украинские каналы поздравляли друг друга с победой, а в Киеве выставили фотозону с видом горящего моста для победоносных фото.

Риторика поменялась, как только западные кураторы Киева напомнили, что образ государства-террориста лепится для России, а своими заявлениями власти Украины сами признают подготовку терактов.

Но глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с пранкерами подтвердил причастность Киева к диверсии.

В то же время сам Кон6стантинов еще недавно заявил, что судебный иск к Украине по возмещению ущерба, причиненного Крыму за период нахождения под протекторатом официального Киева, в настоящее время подать невозможно, пока идет спецоперация. И может так статься, что будет не к кому апеллировать.

Напомним, ранее Крым оценил ущерб от блокады Северо-Крымского канала на 152 миллиарда рублей. Это без учета убытков сельхозпроизводителей и жителей сел, вынужденных покинуть свои дома из-за пересохших колодцев. По предприятиям, фермерам, частным хозяйствам еще идет подготовка документов, поскольку общий размер ущерба для экономики республики от блокирования Северо-Крымского канала составляет около 1,4 триллиона рублей.

Всего Крым предъявит Украине иски по 5 блокадам полуострова: водной, энергетической транспортной, банковской и продовольственной. Одновременно власти Крыма настаивают на привлечении к уголовной ответственности 12 организаторов блокад: экс-нардепа Верховной рады Андрея Сенченко, лидеров запрещенного меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева и Рефата Чубарова, экс-вице-премьера Республики Крым Ленура Ислямова, а также бывших президентов Украины Петра Порошенко и Леонида Кравчука, экс-представителя президента Украины в виртуальной АРК Бориса Бабина, экс-главу Государственного агентства водных ресурсов Василия Сташука, экс-нардепов Игоря Луценко и Владимира Парасюка, бывшего главу Херсонской области Андрея Путилова, а также экс-главу администрации Геническа (Херсонская область) Александра Воробьева.

Генеральная прокуратура РФ направила материалы в европейские судебные органы с целью признания геноцидом всех действий Украины по отношению к гражданам РФ, которые проживают в Крыму.