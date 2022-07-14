«Если Украина проиграет, это будет для нас ударом под дых»: генсек НАТО призвал европейцев платить и каяться

Новости Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду разразился пафосной речью о поддержке киевского режима во время выступления в Европарламенте.

«Для нас, политиков, чрезвычайно важно убедиться, что наши страны оказывают поддержку Украине. И не просто оказывают поддержку Украине, а оказывают существенную поддержку Украине в течение длительного времени. И это будет иметь свою цену», – заявил Столтенберг.

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Он отметил важность санкций против России, а также военной и экономической поддержки Украине, отметив при этом, что такая поддержка имеет свою цену.

«Но цена отказа от поддержки гораздо выше. Отчасти потому, что для меня это вопрос морали. Речь идет о суверенной, независимой нации с более чем 40 миллионами человек, живущей в Европе, которая подвергается жестокому нападению со стороны большой державы – России. Если мы не реагируем на это, после того, как мы видели, что произошло в Буче и других местах, – это нарушает мое понимание того, что является достойным поведением соседей и друзей Украины. Поэтому, конечно, да, это имеет свою цену. Но не действовать и просто позволить этой жестокости продолжаться и позволить этой жестокости России быть вознагражденной – для меня это более высокая цена», – добавил Столтенберг.

Он подчеркнул также, что помогать Украине – якобы в интересах самой Европы, потому что «если Украина проиграет, это будет для нас ударом под дых» – сделает Европу еще более уязвимой перед Россией.

По словам Столтенберга, урок, полученный Западом в Грузии в 2008 году, в Крыму в 2014 году, в Донбассе в 2014 году, а затем в ходе полномасштабного вторжения президента Путина в феврале, заключается в том, что «русские могут просто использовать силу, чтобы добиться своей воли».

Как указал Столтенберг, речь о восстановлении идеи сфер влияния, когда крупные державы в обход Запада могут решать, что могут делать их более мелкие соседи. И такой подход сделает западный мир более уязвимым.

«Поэтому, даже если вас не волнует моральный аспект этого, поддержка народа Украины, вы должны заботиться об интересах собственной безопасности. Поэтому вы должны платить. Платить за поддержку, платить за гуманитарную помощь, платить за последствия экономических санкций. Потому что альтернатива – заплатить гораздо более высокую цену позже», – заявил он европейцам.

«И помните одну вещь. Да, мы платим цену. Но цена, которую мы платим как Европейский Союз, как НАТО, – это цена, которую мы можем измерить в валюте, в деньгах. Цена, которую платят они (Украина – ред.), измеряется в жизнях, теряемых каждый день. Поэтому мы должны перестать жаловаться, сделать шаг вперед и оказать поддержку», – добавил генсек НАТО.

НАТО неоднократно подвергалась критике в Киеве из-за недостаточной помощи Украине в ее войне против России. В частности, из-за пассивной позиции в ответ на просьбы закрыть небо над Украиной после начала российской СВО.

При этом нейтральный или внеблоковый статус Украины является одним из базовых условий России для прекращения СВО.