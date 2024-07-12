«Если Украина вступит в НАТО, то США должны выйти из него» – американский сенатор

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Администрация президента США не должна делать никаких заявлений о членстве Украины в НАТО, а сосредоточиться на защите своих собственных границ.

Об этом на заседании в Сенате США заявил представитель штата Юта Майк Ли (республиканец), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начнем с того, что Украина не соответствует стандартам членства в НАТО. Даже близко не соответствует. Наша оборонно-промышленная база и сокращающиеся запасы демонстрируют, что существуют практические пределы того, что США могут сделать для Украины. Заключенное с Киевом соглашение оставляет открытой возможность того, что вооруженные силы США будут использованы для противостояния любой агрессии против территориальной целостности Украины. Вы в очередной раз обходите Конгресс и американский народ, чтобы направить нас на путь прямой огневой войны с противником, вооруженным ядерным оружием», – сказал Ли.

Он раскритиковал страны ЕС за нежелание отчислять на оборону даже 2% своего ВВП, хотя, по мнению сенатора, отчисления должны быть значительно больше.

«Если Украина вступит в НАТО, то США должны выйти из нее», – резюмировал Ли.

Вместе со своим однопартийцем, сенатором Томми Табервиллом он внес в Конгресс законопроект, в рамках которого предлагается дополнить закон положением о выходе Вашингтона из НАТО в случае принятия другими странами-участницами решения о вступлении Украины.

Инициативу Ли жестко раскритиковали коллеги из обеих партий.