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Накачиваемую западным оружием для поддержания войны с РФ Украину превратили в такую клоаку, что пафосные речи о перспективах евроинтеграции страны уже давным-давно никто не воспринимает всерьёз.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «НТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил вынужденного спасаться в России от мобилизации украинского политолога Андрея Мишина, как относится украинское население к разгоняемому пропагандой тезису о том, что «весь мир по-прежнему с Украиной».

«Если кто-нибудь на улице, в кафе или транспорте скажет, что скоро будем в Евросоюзе, то он будет выглядеть, как я сегодня на программе – абсолютно полным дебилом. Никто в это не верит. Прежде всего, ЕС – это общий бюджет. Куда мы со своими долгами? У нас пенсии на 10 лет вперёд – выплаты идут только из денег МВФ. У нас не работает же ничего. Второе, у нас сейчас самый низкий управленческий ресурс, кадры набрали непонятно откуда. Всех специалистов убрали, кто-то исчез, кто-то выехал, это страны, которая не может управляться. Ну и политики – всё, что было оппозицией, вычистили, «слуги народа» – кто-нибудь может сказать, кто сейчас глава партии «Слуга народа»?», – рассказал Мишин.

В свою очередь, покинувшая Украину киевская пропагандистка Янина Соколовская, неоднократно отмечавшаяся своими антироссийскими выпадами, показала мастер-класс по переобуванию, поддержав слова политолога о бесперспективности евроинтеграции.

«Насчёт ЕС – да, история про Евросоюз близка как никогда, и действительно Евросоюзу оно ничем не грозит, потому что – как содержали, так и будут содержать, как кормили, так и будут кормить. Если они хотят, чтобы украинцы воевали, то, соответственно, пусть кормят. Что касается истории с НАТО – то это гораздо дальше от Украины, потому что 5 пункт договора никто не отменял, и это будет вынуждать страны НАТО вмешиваться», – сказала она.

«Может из Украины получится такая прививка для Евросоюза нехорошая, и кирдык Евросоюзу?», – предположил ведущий.

«Так Евросоюзу кирдык приходит постепенно, они же это видят, – ответила Соколовская. – С другой стороны, когда я была на слушаниях в Совете Европы, выступала по украинской ситуации, они мне там гордо показывали плакат, где все страны ЕС и вот пустое место, оставшееся от Британии, правый нижний угол, вот, говорят, как раз для Украины этот уголочек и не закрашиваем». «[Если ЕС перестанет кормить Украину], просто нечем будет воевать. Своей-то военной промышленности нет, уничтожили её. Не будет вооружений – не будет чем воевать. Кормёжка оружием тоже бывает», – добавила пропагандистка.