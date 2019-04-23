Выборы
23.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Просмотров:

Если в Нормандский формат добавят США, то зачем там Украина? – политолог

Предложения добавить ещё несколько стран в Нормандский формат, который и так не четвёртый год не может собраться, больше похожи на попытки окончательно похоронить эту переговорную площадку.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Слушаю эту жаркую дискуссию по поводу нормандских – ненормандских форматов и эти предложения молодого дарования [из команды Зеленского]: «Вот, добавим ещё Британию и США». Вопрос: чтобы что? В предвыборных программах разных кандидатов из 39 было и Китай, и ЕС как субъект отдельно – много было, но вопрос: чтобы что сделать? Никто не отвечает – ни Зеленский, ни его команда, ни любой из кандидатов в президенты», – заявил эксперт.

«То есть нынешний Нормандский формат не может собраться уже скоро три года, добавят ещё две-три страны, тогда ещё будет сложнее собраться. А главное, что они решать должны? Но при этом, заметьте, ДНР и ЛНР опять не участвуют. Вопрос тогда: если мы США сажаем за стол переговоров, а зачем тогда Украина там?» – риторически спросил Корнилов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть