Если в Нормандский формат добавят США, то зачем там Украина? – политолог

23.04.2019, Москва, Владимир Гладков

Предложения добавить ещё несколько стран в Нормандский формат, который и так не четвёртый год не может собраться, больше похожи на попытки окончательно похоронить эту переговорную площадку.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слушаю эту жаркую дискуссию по поводу нормандских – ненормандских форматов и эти предложения молодого дарования [из команды Зеленского]: «Вот, добавим ещё Британию и США». Вопрос: чтобы что? В предвыборных программах разных кандидатов из 39 было и Китай, и ЕС как субъект отдельно – много было, но вопрос: чтобы что сделать? Никто не отвечает – ни Зеленский, ни его команда, ни любой из кандидатов в президенты», – заявил эксперт.

«То есть нынешний Нормандский формат не может собраться уже скоро три года, добавят ещё две-три страны, тогда ещё будет сложнее собраться. А главное, что они решать должны? Но при этом, заметьте, ДНР и ЛНР опять не участвуют. Вопрос тогда: если мы США сажаем за стол переговоров, а зачем тогда Украина там?» – риторически спросил Корнилов.