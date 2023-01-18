Если война затянется, то победит Россия – британский депутат

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Если конфликт на Украине затянется на несколько лет, то победителем из него выйдет Россия, экономически и морально истощив своих врагов.

Об этом в ходе «Всемирного экономического форума» в Давосе заявил член парламента Британии, председатель Общепартийной парламентской группы по Украине Роберт Сили, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы должны прорвать российские линии. Потому что – если это будет продолжаться, весь мир устанет, и Украина может устать. Всё, что надо Путину – долго, хотя бы пять лет, уничтожать экономику Украины. У него много новых подразделений, которые всё время идут на войну. Танк есть танк, даже если это не «Челленджер», – вещал парламентарий.

По мнению Сили, чтобы этого не произошло, страны западного блока должны продолжать поставки вооружения на Украину.

«Если немцы не разрешат реэкспорт «Леопардов», если они не придут на Украину, пусть даже не десять тысяч, а три тысячи (из зала ему подсказали, что речь идёт о 300 танках, и парламентарий поправился – прим.), то не будет возможности победить. Если Украина не победит в битве, то победит Путин, потому что у него есть стратегическое терпение», – добавил он.