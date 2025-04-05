Если ВСУ останутся без Starlink, то перейдут на немецкую спутниковую связь – но не раньше 2030 года

Сергей Рыжов.  
05.04.2025 10:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Политика, Связь, Украина


Агентство Reuters утверждает, что ФРГ уже около года негласно  финансирует альтернативу Starlink для Украины, на случай, если у Трампа и Маска все таки решат оставить ВСУ без спутниковой связи в рамках давления в контексте принуждения к миру и подписанию с США соглашения о доступе к недрам, от чего Киев пока отказывается.

«На фоне напряжённости в отношениях между Киевом и Вашингтоном возникли опасения, что Украина может потерять доступ к Starlink. Несмотря на заверения США в обратном, Украина активно искала альтернативы, одной из которых стал именно Eutelsat», – говорится в публикации.

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Агентство Reuters утверждает, что ФРГ уже около года негласно  финансирует альтернативу Starlink для Украины,...
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Как заявила главный исполнительный директор немецкой компании Eutelsat Ева Бернеке,  проект реализовывался непублично.

По словам Бернеке, на Украине уже используется около тысячи терминалов, подключённых к сети Eutelsat, и в ближайшие недели их число может вырасти на 5-10 тысяч.

Для сравнения, количество действующих терминалов Starlink на Украине сейчас составляет около 50 тысяч.

Бернеке добавила, что Германия оплатит доступ Украины к спутниковой системе связи Eutelsat. При этом, стоимость такого финансирования она не раскрыла.

В то же время, спикер Eutelsat Джоанна Дарлингтон, отвечая на вопрос агентства Reuters, будет ли Германия финансировать дополнительные терминалы, сказала, что этот вопрос только лишь обсуждается.

В марте Европейская комиссия дала понять, что доступ Украины к европейской спутниковой сети должен быть субсидирован, а для связи в достаточном объеме необходимо будет увеличить число спутников, напоминает Reuters.

Однако есть нюанс. Инициированный Брюсселем проект Iris2 стоимостью 10,6 млрд евро, представляющий собой сотрудничество государственного сектора и частных компаний по объединению около 300 космических аппаратов, начнет функционировать не ранее 2030 года.

В настоящий же момент украинские военные в основном используют спутниковую сеть Starlink Илона Маска – ее сеть более плотная, а спутники более современные. Поэтому интернет-связь через них работает значительно быстрее.

Что делать Украине, если возникнет временной зазор между потерей доступа к Starlink и началом работы немецкой связи – пока непонятно.

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