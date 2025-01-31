«Если вы хотите пользоваться нашим долларом, вы будете подчиняться нам» – капитан армии США

Страны, которые хотя и дальше пользоваться долларом, и не потерять доступ на американский рынок, должны существовать по установленным в Госдепе правилам.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил прокомментировать угрозу американского резидента Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины странам-участницам БРИКС.

«Вы видите, что он называет страны БРИКС врагами. Он называет Россию и тех, кто вокруг неё, врагами, даёт им знать, что просто так у них ничего не пройдёт. Он не даст пользоваться нами как банкоматом. Как вы видите, сейчас он прекратил много программ через USAID. Какая паника начинается тоже, что он урезал много денег, на Украине началась паника, что он прекращает помощь. А деньги он урезал как раз блогерам, журналистам, этим новостным системам, которые дезинформируют людей, которые занимаются политикой на одной стороне», – рассуждал Табах.