«Если вы хотите пользоваться нашим долларом, вы будете подчиняться нам» – капитан армии США

Вадим Москаленко.  
31.01.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Русофобия, США, Украина, Финансы


Страны, которые хотя и дальше пользоваться долларом, и не потерять доступ на американский рынок, должны существовать по установленным в Госдепе правилам.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в России Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны, которые хотя и дальше пользоваться долларом, и не потерять доступ на американский рынок,...

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Ведущий попросил прокомментировать угрозу американского резидента Дональда Трампа ввести стопроцентные пошлины странам-участницам БРИКС.

«Вы видите, что он называет страны БРИКС врагами. Он называет Россию и тех, кто вокруг неё, врагами, даёт им знать, что просто так у них ничего не пройдёт. Он не даст пользоваться нами как банкоматом.

Как вы видите, сейчас он прекратил много программ через USAID. Какая паника начинается тоже, что он урезал много денег, на Украине началась паника, что он прекращает помощь.

А деньги он урезал как раз блогерам, журналистам, этим новостным системам, которые дезинформируют людей, которые занимаются политикой на одной стороне», – рассуждал Табах.

«И BRICS он тоже дал понять, что если вы хотите пользоваться нашим долларом, то вы должны это делать на наших условиях. Если вы не хотите пользоваться нашим долларом, то идите, пользуйтесь чем хотите. Но тогда имейте дело с ними, а не с нами. А то вы хотите у нас технологии, нашу медицину, и потом еще против нас действовать, и разрушать нашу экономику. Нет, он этого не позволит», – трепался советский эмигрант.

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