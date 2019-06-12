Если явка на выборах будет низкой, в парламент могут зайти неожиданные силы – прогноз

12.06.2019, Киев, Игорь Петров

Есть политические силы, которые заинтересованы в скорейшем проведении парламентских выборов потому что они рассчитывают набрать достаточно голосов на фоне общей низкой явки летом.

Такой прогноз на пресс-конференции в Киеве сделал директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«С одной стороны, есть олигархи, которые заинтересованы в том, чтобы получить отсрочку и отстроить свой политический проект, или два-три проекта и вот этими колоннами идти на выборы осенью. И есть люди, другие олигархи, которые наоборот хотят зайти на низкой явке.

Чтобы было понятно о чем речь – при явке 50 с копейками (52 процента было на президентских выборах) для получения одного процента нужно где-то 160 тысяч голосов (даже чуть меньше, при 52 ; было 157 тысяч). Соответственно, для того, чтобы преодолеть барьер, партия должна набрать 800 тысяч голосов. Это не так много в принципе если мобилизовать в одном взятом регионе. Помните, была показательная история в 98-ом году, когда «Громада» прошла за счет Днепропетровской области, прогрессивные социалисты – за счет Сумской, СДПУ( о) за счет Закарпатья и так дальше?

Да, четыре партии гарантированно проходят, но может зайти еще до четырех партий на вот этой мобилизации. Они не работают со всеми. Мы можем даже не видеть эту компанию где-то в телевизоре, но они отмобилизовали своих людей и привели их на избирательные участки, проконтролировали голосование, и набрали этих там 800-850 тыс переползли через барьер», – прогнозирует он.