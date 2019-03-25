“Если Юля проходит, у Порошенко остаётся только один вариант – срывать выборы” – эксперт

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Пётр Порошенко при любом для него исходе выбороы продолжит расшатывать ситуацию на Украине.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Если Юля проходит, у Петра Алексеевича остаётся только один вариант – срывать выборы, и он к этому готовится, как мне кажется. Срывать их в промежутке между первым и вторым туром. Начать затягивать ситуацию, через суды не признать итоги выборов, потому что, например: «Невозможно будет установить результаты» – ибо много нарушений, они уже на этот счёт потрудились. Например, ЦИК не позволила пронумеровать в бюллетенях кандидатов, и люди будут просто путаться: Тимошенко Юрий, Тимошенко Юля, и так далее. Соответственно, когда закладываются мины, то они взрываются: второй сервер, решение ЦИК об отсутствии нумерации – много чего. Поэтому я думаю, что если Пётр Алексеевич пролетает, то, я думаю, что он будет топить в судах. Это первый шаг. Второй, он будет играть на страхе. Будет пытаться подтягивать АТОшников, военных, говорить, что «военные не примут любого другого главнокомандующего» их устами.

Давайте представим, что победил Порошенко, самый плохой вариант. Какие изменения после этого происходят? Он оказывается в ловушке собственной демагогии, потому что победа со слабой легитимностью, очевидно, что натянута, что это выбор меньшинства, что это передавлено всё. Поэтому Пётр Алексеевич сразу оказывается в подвешенном состоянии, потому что ограниченный набор возможностей, поддержка, подходит кризис новый – и президент оказывается с минимальным количеством козырей на руках.

Пётр Алексеевич, мне кажется, будет с большим багажом проблем и ему придётся до конца доводить ту логику, которую он начал. То есть, уходить в авторизацию, анахронизацию, дотаскивать до конца «мову, виру» и так далее», – пояснил он.

«Возникает вопрос, насколько будет устойчив этот режим и благоприятен. Он будет точно неблагоприятен. Если Пётр Алексеевич уже вытворяет, под конец своего срока, то, что сейчас, представьте, что он будет творить, если победит. Просто сядет на голову и будет нам всем ср*ть. Поэтому, слабая конструкция, авторитарная конструкция. Конечно же, это не путинский режим. В принципе, всё, что они пытаются сделать сейчас – это такой «квазипутинский режим». Почему «квази-»? Потому что нет такого количества ресурсов, только желание править так, как Путин. Но, когда у тебя нет столько ресурсов, такой вертикали и лояльности – это Украина, путинского режима здесь не будет. Он возможен только в том случае, если Путин всё захватит. Поэтому они будет использовать страх, нагнетать его, и, кстати, Владимир Владимирович им вполне подыгрывает. То, что было вчера с Бойко и Медведчуком, которые поехали в Москву и очень технично «дали в штангу», потому что слишком явное, на мой взгляд, было подыгрывание для Петра Алексеевича», – резюмировал Романенко.

Напомним, согласно последней социологии первое место во втором туре занимает кандидат Владимир Зеленский. За второе место и выход во второй тур борются Юлия Тимошенко и немного отстающий от нее Петр Порошенко.