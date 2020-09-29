Если зачистят Карабах, следующим будет Приднестровье

29.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Война в Нагорном Карабахе – это лишь первый звоночек. Если Россия будет смотреть на это, прикрыв глаза, то следующим станет удар НАТО по Приднестровью и Донбассу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Соловьева, сегодня Карабах расплачивается за то, что Турция, член НАТО, не смогла осуществть свои планы в Сирии.

«Есть два человека, которые виновны во всем происходящем безумии. Фамилия одного Горбачев, фамилия второго – Ельцин. То, что мы видим, – это отложенные войны распада Советского Союза – бездарного, безграмотного и пошлого.

То, что мы видим сейчас, – это колоссальный удар. Не по Армении, Карабаху, – по нам с вами, по России. Нам показывают в нашем мягком подбрюшье, что могут делать все, что хотят. Для Эрдогана очень важно сейчас нам показать наше место, потому что мы сломали его планы в Сирии, потому что мы сломали его планы в Ливии, и он поэтому пытается делать все возможное, чтобы нам показать, кто вы такие: «Я вам сейчас покажу, кто здесь главный».

Его, бесспорно, поддерживают те западные силы, которые устраивают нам сейчас концерты в Белоруссии.

Давайте на секунду представим – вот, азербайджанцы берут Карабах, все зачищают. Там миллион нюансов, но вот, представим, там нет Карабаха, зачистили они его. Ужас, кошмар, дикая трагедия, в Армении траур.

После чего все смотрят и говорят: «Класс». Приднестровье – тут же начинается наступление там, какая-нибудь Румыния поддерживает Молдавию, дальше они смотрят – Донбасс. Тут же начинается наступление Украины там, и какая-нибудь Польша поддерживает в этом Украину.

Почему я привожу пример, потому что это все страны НАТО. И Турция – страна НАТО, и она впрямую, де-факто, ввязывается в конфликт, в войну в Карабахе», – заявил Соловьев.