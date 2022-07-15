Если Запад будет в нас видеть победителей, закончим войну до конца года – Резников

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украине нужно помогать, а не «возвращать России турбины и оставаться в наркоманской газовой зависимости, и с такой помощью Запада победа не за горами.

Об этом в интервью ВВС заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Владимир Зеленский на саммите G-7 говорил, что окончание войны до конца этого года это реально?», – спросил журналист.

«Реально, если наши партнёры будут продолжать нам помогать уже абсолютно без сомнений, что они помогают победителю, а не поражённому. Они же раньше считали, что мы проиграем, за 3 дня сдадим Киев и только поэтому нам не сильно помогали, а только поддерживали, но когда они поверили, что победа Украины в целом реальный план. Они захотели стать соучастниками этой победы. И теперь нужно, чтобы мы синхронизировали наши планы на контрнаступление с их помощью не только оружием, а продолжением серьёзных санкций, а не турбины возвращать, отказ от газовой иголки, зависимости наркоманской, отказ от их золота, нефти и так далее. Это серьёзный общемировой проект», – считает Резников.

Он добавил, что окончание войны до конца года – это не фигура речи.

«Это возможно абсолютно. Я вам могу сказать, я хоть и гражданский юрист, но который немного с военными общается, даже с военной точки зрения – это полностью реальный план освобождения как минимум наших территорий по состоянию на 23-е февраля 2022-го года», – заверил украинский глава Минобороны.