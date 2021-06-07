Если запрещать нефть, то грязную, американскую – Сечин

07.06.2021, Москва, Игорь Петров

Основной объем нефти в США добывается с помощью метода гидроразрыва пласта, который влечет тяжелые последствия для экологии, а в России эта технология мало распространена.

Об этом на XXIV Петербургском международном экономическом форуме заявил глава компании «Роснефть» Игорь Сечин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Роснефть» в прошлом году с помощью ГРП добыла всего 15 млн тонн. Для нас это примерно 5% от общего объёма добычи. Достаточно несущественно. Гидроразрыв – это, безусловно, высокотехнологичный но всё же не основной для России метод повышения эффективности добычи.

В целом за счёт него в России добывается всего 20-25 млн тонн нефти. В то же время, в США сланцевая добыча не может обойтись без гидроразрыва. К 2020 году такая добыча составила порядка 350 млн тонн или 2/3 от всей добычи в стране. Добавьте к этому кратно большие объемы воды и реагентов, которые необходимо утилизировать, а также значительный объем попутного газа, который сжигается в силу нехватки инфраструктуры или достаточно мягкого регулирования.

В этой связи можно спросить: чья нефть в действительности является более чистой? И не пора ли изменить постановку вопроса о будущем нефти? Речь должна идти не об отказе от нефти как таковой, об отказе от нефти экологически грязных проектов», – сказал Игорь Сечин.