Если завтра война: помощь Украине от ЕС придет в течение суток, но воевать придется самим
Немецкая газета Welt пишет, что послы 27 стран Европейского союза согласовали черновик конфиденциального проекта гарантий безопасности для Украины.
Одно из обязательств, перечисленных в документе, – предоставление Украине консультаций в течение 24 часов после потенциальной агрессии против страны. Брюссель обещает поставки оружия, обучение солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании страны и в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.
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Прямое участие солдат из стран ЕС в боевых действиях против России исключается, отмечает Welt.
Документ предусматривает увеличение фонда помощи Украине до €5 млрд в 2024 году. В будущем он может быть расширен в зависимости от нужд украинской армии и возможностей стран Европейского союза.
«Это, вероятно, потребует финансовой помощи, которая будет, по крайней мере, в трехзначном диапазоне миллиардов», – говорится в публикации.
Еще в феврале 2023 года Всемирный банк оценил стоимость восстановления страны в 411 миллиардов долларов. С тех пор масштабы разрушений значительно возросли. Высокопоставленный дипломат ЕС в частном порядке намекнул, насколько трудной будет эта задача для европейцев.
«В какой-то момент нам также придется софинансировать восстановление сектора Газа в качестве основного донора», — цитирует издание своего конфидента.
В Брюсселе ожидают, что Еврокомиссия вскоре выступит с предложением, которое аналогично так называемому «фонду восстановления для борьбы с последствиями эпидемии ковида» и предусматривает своего рода еврооблигации для финансирования восстановления Украины и Сектора Газа. .
Брюссель уже обсуждает условия 11-страничного договора с Киевом, сами гарантии планируется предоставить до начала июля. Ожидается, что они будут работать до момента вступления Украины в ЕС и НАТО, добавляет издание.
«ЕС хочет взять на себя обязательства по безопасности, прежде всего под давлением правительства в Киеве. Однако обязательства имеют не более юридически обязательный характер, чем двусторонние соглашения о гарантиях безопасности. В ходе переговоров в последние месяцы три нейтральных государства настаивали на том, что ЕС – в отличие от отдельных государств-членов – должен предоставлять не гарантии безопасности, а только обязательства по безопасности. С точки зрения этих стран, обязательства менее обязательны, чем гарантии», – отмечает газета.
Как уточняет Welt, пока только семь государств из Европейского союза согласились предоставить Украине гарантии безопасности: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия, плюс вышедшая из ЕС Великобритания.
По утверждению газеты, еще восемь стран отказались заключать соглашение, среди них — Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта.
9–11 июля в Вашингтоне пройдет саммит НАТО. По данным итальянской газеты Corriere della Sera, там страны НАТО могут утвердить новый подход к украинскому конфликту. В частности, Альянс планирует взять на себя координацию военной помощи Украине и подписать декларацию с отказом от прямого вмешательства в боевые действия.
Нетрудно заметить синхронность процессов в НАТО и в ЕС с четко прослеживаемым намерением зафиксировать на бумаге отказ от прямого вовлечения своих военных в ход боевых действий.
Впрочем, не стоит забывать, что все нынешние резоны могут в одночасье поменяться, если Украина действительно начнет проигрывать. В таком случае натовские и европейские войска на Украину таки введут, чтобы зафиксировать прибыль и минимизировать убытки. Ведь на сохранившую международную субьектность, хотя и усеченную территориально Украину не будут распространяться российские требования, а вот «зонтик» НАТО и ЕС над ней придется очень кстати.
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