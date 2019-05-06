Если Зеленский не балабол, обменять пленных можно за 5 дней

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Если Владимир Зеленский не лукавил, как его предшественник Петр Порошенко, говоря о готовности совершить обмен пленных по формуле «всех на всех», этот процесс мог быть реализован максимум за пять дней.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил один из переговорщиков от Украины в Минске Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у господина Зеленского будет политическая воля для того, чтобы освободить наших ребят в Донецке и Луганске, я могу еще раз повторить цифру – это 62 человека, которые установлены, – то он может это сделать за 3-5 дней.

При этом он должен дать добро на освобождение всех установленных Донецком и Луганском на Украине, которые подтверждены Украиной, в том числе СБУ, которые разыскивались Донецком и Луганском, и этот обмен может произойти», – сказал политик.

По мнению Медведчука, ранее полноценный обмен пленными саботировал сам Петр Порошенко, постоянно выставляя другим сторонам новые условия вопреки уже достигнутым договоренностям.

«Если этой политической воли не будет, а будут спекуляции на эту тему, как были у Порошенко… Знаете, какие спекуляции у него были? Он говорил: «Давайте освободим так: вы нам отдайте 10, мы вам – 25, вы нам отдайте 15, мы вам – 35».

Эти цифры постоянно дискутировались, а там говорят: «Нет, господин Медведчук, мы же договорились: первый этап и второй этап. Почему вы идете не по второму этапу – всех установленных на всех установленных, а ваш президент предлагает эти частичные, точечные обмены, которые, по всей видимости, выгодны только господину Порошенко?».

А там понимают, что, если они отдадут сегодня 10, и получат 25, то они могут не получить остальных, потому что интерес Порошенко может быть только в этих десяти.

В принципе так и было, потому что, в первую очередь, Порошенко хотел освободить военнослужащих. Это правильно, но не получается в первую очередь, если перед этим были договоренности, что это не первая очередь, а второй этап, и если ты давал слово, и это слово потом давал я в Москве, Луганске и Донецке, то это надо исполнять.

Поэтому соревнований не будет. Будет политическая воля – будут обмены», – сказал украинский переговорщик.