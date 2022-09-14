«Если Зеленский прикажет»: Геращенко грозит ударами по России

Украина будет наносить удары по российской территории, если такое решение примет президент страны Владимир Зеленский.

Об этом в эфире видеоблога беглого российского либерала Марка Фейгина заявил советник главы МВД Антон Геращенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Геращенко, атаки могут быть совершены на Белгородскую область, откуда ведется поражение военных объектов на Украине.

«Страна, которая защищается от внешней агрессии, может, на мой взгляд, предпринимать любые законные действия, предусмотренные международными конвенциями, которые она подписала, относительно ведения боевых действий. Верховный главнокомандующий, президент Украины – ему принимать решение, как поступать.

На сегодняшний момент, когда уже выкинули русских с территории севера Харьковской области – это поселки Липцы, Казачья Лопань, откуда они обстреливали Харьков системами реактивного огня, они продолжают эти обстрелы с территории Белгородской области.

Все места, где расположены Искандеры, С-300 и другие ракеты, они все абсолютно известны благодаря данным разведки. Если Верховный главнокомандующий примет решение обезопасить граждан Украины, то уверен, что Вооруженные силы Украины будут его выполнять», – заявил Геращенко.