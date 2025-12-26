ЕСовцы ставят ультиматум Приднестровью: Не откажетесь от России – будете страдать

Вадим Москаленко.  
26.12.2025 15:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 261
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия


Если Приднестровье не откажется от ориентации на Москву и не пойдёт на уступки Молдове, экономическое положение в непризнанной республике будет оставаться тяжелым.

Это дал понять в эфире признанного в РФ иноагентом Deutsche Welle посол ФРГ в Молдове Хуберт Книрш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пропагандистка-ведущая спросила, может ли неразрешённый конфликт с Приднестровьем помешать Молдавии стать частью ЕС.

«Это насильственный конфликт, в котором погибли люди. И который остановился с помощью бывших советских войск, это уже в прошлом, это история. Сейчас – да, есть вопросы, которые надо решить... Российские войска не приносят мира, а претензии России на влияние в регионе – это часть проблемы, это суть проблемы, ядро проблемы», – ответил немец.

Он умолчал, что причиной кровопролития стала агрессия румынских националистов против ПМР. Российские миротворцы, напротив, остаются в регионе для защиты населения непризнанной республики.

«Сейчас важный вопрос, что будет с людьми в этом регионе, это вопрос не на будущее. Сейчас ситуация сейчас плохая – экономическая, политическая. И я думаю, ничего не улучшится без политического урегулирования», – вещал Книрш.

Он вновь умолчал, что тяжелая экономическая ситуация вызвана блокадой Приднестровья со стороны Украины и Молдовы – оба правящих режима, давящих на ПМР, опекаются Западом.

Экс-замглавы МИД ПМР Игорь Шорников ранее указывал на кардинальные различия курса Приднестровья и Молдовы:

«На референдуме в 2006 году 97% приднестровцев высказались за присоединение к России, на выборах 2024 года был такой же процент голосов за Владимира Путина, все соцопросы подтверждают, что геополитический выбор остается неизменным».

