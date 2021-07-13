13.07.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия
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ЕСПЧ обязал Россию легализовать гей-браки. Какие будут последствия?

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России признавать однополые союзы. Такое решение...

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России признавать однополые союзы. Такое решение было вынесено после рассмотрения жалоб трех гомосексуальных пар на запрет вступления в брак и другие виды гражданских партнерств

О решении ЕСПЧ сообщило издание беглого олигарха Михаила Ходорковского «МБХ медиа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2009 году у нас была идея добиться на каком-то этапе признания однополых браков в России. Тогда появилась пара Ирина Федотова и Ирина Шипитько, которая пошла в Тверской ЗАГС Москвы и попыталась зарегистрировать брак. Им, естественно, было отказано. После этого были долгие судебные тяжбы в России, потом это дело перешло в ЕСПЧ. В ЕСПЧ оно лежало целое десятилетие», — рассказал основатель движения московского гей-прайда Николай Алексеев.

В ЕСПЧ заявили, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции (право на уважение частной и семейной жизни).

«Суд постановил, что не было никаких оснований для того, чтобы заявители не могли придать своим союзам юридическую форму. Что касается аргумента о том, что большинство россиян не одобряют однополые союзы, суд постановил, что доступ к правам меньшинства не может зависеть от согласия большинство», — говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что теперь многие поймут, почему необходимо было вносить изменения в Конституцию РФ. Он напоминает новую редакцию статьи 79, по которой «решения межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению».



«Ещё одна норма, которую поддержало абсолютное большинство, — о защите «института брака как союза мужчины и женщины». В связи с этим возникает вопрос: зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности? Инородные «гены», которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам.

В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение. Правильно было бы им в связи с этим подать в отставку», – цитирует Володина его пресс-служба.

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой также считает, что решение ЕСПЧ «не имеет ничего общего с российским законодательством».

«Ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя нашей страной международно-правовых обязательств не вытекает обязанность по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола… Высосанные из пальца аргументы и попытки давления на нашу правовую систему не пройдут. Подобные исключительно политизированные решения ЕСПЧ нам не указ», – заявил Толстой.

Сенатор Алексей Пушков напоминает,  что браки педерастов легализовать отказались даже некоторые страны Евросоюза.

«ЕСПЧ часто выступает как политический, а не правовой институт, продвигающий политические установки и ценности европейской либеральной элиты. Что еше раз говорит о приоритете политики по отношению к праву в современной Европе. Однако признать  однополые браки этот суд никого заставить не может – ни Россию, ни даже такие страны-члены ЕС, как Венгрия и Польша. Это лишь форма давления, которая не будет иметь последствий», – заявил Пушков.



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