ЕСПЧ встал на сторону гонителей Сербской Церкви

11.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Европейский суд по правам человека в Страсбурге не удовлетворил иск общины храма Сербской Православной Церкви к черногорскому государству от 2005 года о возвращении земель, отобранных в свое время коммунистами.

«Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес решение в пользу Черногории по делу «Церковь Святого Георгия против государства», отклонив в качестве необоснованной жалобы Черногорско-Приморской митрополии (СПЦ) о предполагаемом нарушении … в связи с их иском о реституции конфискованного имущества….», – цитируют балканские СМИ представителя Черногории в ЕСПЧ Валентину Павличич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Павличич, сославшись на то, что ранее по аналогичным делам действующей на территории Черногории Будимлянско-никшичской епархии ЕСПЧ выносил аналогичные решения, пояснила, что и в этот раз претензии Церкви отклонены как «необснованные», а сам иск назван там «неприемлемым».

Суть иска общины храма святого Георгия в Подгорице состояла в том, что после прихода к власти в Югославии коммунистов, у старинной церкви была отобрана ее земля, которая была передана на баланс государства, без законных на то оснований и компенсаций.

В 1992 году общиной храма был подан иск против муниципалитета Подгорицы и Федерации стрельбы Черногории, расположившейся на церковных территориях, с целью установления прав собственности.

Разбирательство затянулось практически на десятилетие и было завершено решением Верховного суда Черногории от 2007 года, который отклонил иск «как необоснованный». После чего был уже подан иск в ЕСПЧ.

Известие о том, что храм святого Георгия проиграл черногорскому государству, вызвал небывалый энтузиазм у черногорских националистов и сторонников раскольничьей «Черногорской православной церкви», которые в комментариях к новости о решении ЕСПЧ в различных местных изданиях, выразили уверенность, что это только начало, а далее черногорское государство заберет и сам храм, а также черногорскую православную святыню – монастырь Острог, что действительно может произойти благодаря нормам нового «Закона о свободе вероисповедания».

«Мы не получили на руки решение Страсбургского Европейского суда по делу «Церковь Святого Георгия и других», поэтому не можем комментировать его, – отреагировали на поднявшуюся в черногорских медиа шумиху в юридическом отделе Черногорско-Приморской епархии СПЦ. – Но уже сейчас очевидно, что эта новость была доставлена в СМИ из Подгорицы, а не из Страсбурга представителями Черногории в Европейском суде…. Вопрос о реституции собственности, которая была несправедливо и незаконно захвачена у Церкви и религиозных общин после Второй мировой войны, не может быть закрыта даже решениями Страсбургского суда… Мы не сдаем святыни!».

В Черногории с декабря проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.