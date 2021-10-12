«Есть четкий план». Чеснаков объяснил, что Москва не пойдет на уступки Украине

12.10.2021 09:55 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украина продолжит игру на дальнейшее ухудшение отношений с Россией, даже если из Вашингтона последуют сигналы иного рода.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Известиям» заявил московский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, давая оценку визиту заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву.

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По его словам, в переговорах с американскими представителями сегодня необходимо учитывать тот факт, что США имеют сильные механизмы давления на Киев. Также эксперт убежден, что на Украине «нет ни желания, ни готовности выполнять те задачи, которые поступают к ним от вашингтонского обкома».

Кроме того, политолог охарактеризовал как стратегический взгляд Москвы на взаимоотношения с властью Владимира Зеленского последнюю статью (в которой говорится о невозможности переговоров с нынешней Украиной) зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева,

«Украина и дальше будет играть на ухудшение отношений с Россией, что бы там ни говорил и ни делал Зеленский. Никакого содержательного и конструктивного диалога с нынешней украинской властью не получится. Они на это просто не способны. При этом у Москвы есть четкий план действий в отношении Киева, и вряд ли Нуланд, даже если она будет каждый месяц приезжать в РФ с предложениями, сможет его изменить. Москва не пойдет на мифические уступки», – убежден Чеснаков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Медведев дал крайне уничижительные характеристики Зеленскому.

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