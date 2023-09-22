«Есть четыре сценария ликвидации Приднестровья» – Дмитрий Соин

Александр Белоцерковский .  
22.09.2023 19:21
  (Мск) , Тирасполь
Просмотров: 291
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Украина


Соблазн ликвидировать самоопределившуюся Приднестровскую Молдавскую Республику высок, потому что это сразу решает много задач. Одна из них – это доступ к складам с боеприпасами. Вторая – это прекрасная логистика, которая позволяет через Румынию обеспечивать боеприпасами и техникой украинскую армию. Это по линии НАТО. И наконец, ликвидация пророссийского анклава на берегу Днестра. Это тоже важно и для Запада, и для Украины, и для прозападного руководства Молдовы.

Об этом в своём видеоблоге на ТГ «Русский ревизор» рассказал военный эксперт, бывший глава Управления по защите конституции МГБ ПМР, ректор московского Института дополнительного образования JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

Соблазн ликвидировать самоопределившуюся Приднестровскую Молдавскую Республику высок, потому что это сразу решает много задач....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Так вот, по той информации, которой я располагаю – а у меня достаточно широкие связи в Кишинёве, среди политиков, аналитиков и людей, имеющих доступ к определённым тонким моментам, – очень активизировалось обсуждение вопроса ликвидации Приднестровья. Более того, появилась информация о том, что в Кишинёв уже прибыли натовские военспецы, которые проводят активные встречи с силовиками Молдовы. Также вопрос ликвидации Приднестровья становится всё более актуальным среди военно-политического руководства Украины», – отметил он.

Приднестровье, по словам Дмитрия Соина, должно быть начеку, и Россия должна в любой момент быть готова прийти Приднестровью на помощь.

Соин рассказал о четырёх возможных сценариях уничтожения Приднестровья.

«Первый момент – это удушить Приднестровье мирными способами. Установить блокаду, заблокировать поступление туда медикаментов, продуктов, ГСМ, и, в общем-то, республика через некоторое время погибнет. Но это довольно длительный период, и он может не устраивать организаторов данного действа.

Второй момент – это применение диверсионно-разведывательных групп плюс террористические акты. По сути, попытка террористического акта уже была, включая попытку покушения на руководство Приднестровья. Эта дорожка накатана.

И третий способ – чисто силовой: это фланговые удары: с одной стороны Молдова, с другой Украина, там сконцентрировано достаточно воинских подразделений для этого.

И конечно, любимый формат – это комбинированные удары, когда будут задействованы и диверсанты, и террористические группы, и в чистом виде силовые подразделения. Этому может предшествовать некоторый период блокады».

Дмитрий Соин уточнил, что не хочет нагнетать страсти и говорить, что это обязательно произойдёт.

«Но предупреждён – значит вооружён. И если мы заранее подготовимся к негативным каким-то сценариям, мы сможем им эффективно противостоять», – отметил бывший офицер госбезопасности Приднестровья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть