«Есть четыре сценария ликвидации Приднестровья» – Дмитрий Соин

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Соблазн ликвидировать самоопределившуюся Приднестровскую Молдавскую Республику высок, потому что это сразу решает много задач. Одна из них – это доступ к складам с боеприпасами. Вторая – это прекрасная логистика, которая позволяет через Румынию обеспечивать боеприпасами и техникой украинскую армию. Это по линии НАТО. И наконец, ликвидация пророссийского анклава на берегу Днестра. Это тоже важно и для Запада, и для Украины, и для прозападного руководства Молдовы.

Об этом в своём видеоблоге на ТГ «Русский ревизор» рассказал военный эксперт, бывший глава Управления по защите конституции МГБ ПМР, ректор московского Института дополнительного образования JUSTO, профессор Дмитрий Соин.

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«Так вот, по той информации, которой я располагаю – а у меня достаточно широкие связи в Кишинёве, среди политиков, аналитиков и людей, имеющих доступ к определённым тонким моментам, – очень активизировалось обсуждение вопроса ликвидации Приднестровья. Более того, появилась информация о том, что в Кишинёв уже прибыли натовские военспецы, которые проводят активные встречи с силовиками Молдовы. Также вопрос ликвидации Приднестровья становится всё более актуальным среди военно-политического руководства Украины», – отметил он.

Приднестровье, по словам Дмитрия Соина, должно быть начеку, и Россия должна в любой момент быть готова прийти Приднестровью на помощь.

Соин рассказал о четырёх возможных сценариях уничтожения Приднестровья.

«Первый момент – это удушить Приднестровье мирными способами. Установить блокаду, заблокировать поступление туда медикаментов, продуктов, ГСМ, и, в общем-то, республика через некоторое время погибнет. Но это довольно длительный период, и он может не устраивать организаторов данного действа. Второй момент – это применение диверсионно-разведывательных групп плюс террористические акты. По сути, попытка террористического акта уже была, включая попытку покушения на руководство Приднестровья. Эта дорожка накатана. И третий способ – чисто силовой: это фланговые удары: с одной стороны Молдова, с другой Украина, там сконцентрировано достаточно воинских подразделений для этого. И конечно, любимый формат – это комбинированные удары, когда будут задействованы и диверсанты, и террористические группы, и в чистом виде силовые подразделения. Этому может предшествовать некоторый период блокады».

Дмитрий Соин уточнил, что не хочет нагнетать страсти и говорить, что это обязательно произойдёт.

«Но предупреждён – значит вооружён. И если мы заранее подготовимся к негативным каким-то сценариям, мы сможем им эффективно противостоять», – отметил бывший офицер госбезопасности Приднестровья.