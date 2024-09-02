Есть данные, что живые позавидуют мёртвым – полковник СБУ

Противостояние зашло в такую стадию, что никаким перемирием конфликт не разрешится – только капитуляцией одной из сторон. И есть все признаки того, что после ноября будет совсем другая Украина.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будет по-другому. И живые позавидуют мёртвым. Или будет такая война за мир, что камня на камне не останется. Ни в Кремле, ни у нас, мы ещё не выработали весь свой ресурс, который может показать победу в войне. Не будет перемирия и т.п. Будет капитуляция кого-то, дойдёт до капитуляции. Сейчас два месяца до «конца начала». В ноябре будет конец, а какое будет начало – не скажу. Начало чего-то. Никто не знает. Но Украина будет другая – и по строению общества, и элиты общества будут совершенно другие. Те элиты, которые сейчас в Верховной раде, их не будет. Лучше или хуже, разговор отдельный, но Украина уже будет другая», – сказал Стариков.

Он также поделился тревожными данными.

«В отдельных западных странах, где находятся наши беженцы, начали продумывать, что [большое] количество граждан Украины будет выезжать. Мой товарищ, который проживает в Нидерландах, сообщил, что к нему уже приходили и говорят, что если здесь родственника не будет, то мы осенью можем привести кого-то к вам подселить. Такого раньше не было. А с учётом того, что мой друг разведчик, я контрразведчик, мы всё оцениваем разведывательными признаками. Подселить. А может, всё нормально будет, осенью закончится? По всей видимости, ожидают, что что-то пойдёт, количество беженцев. А почему, может, света не будет или что-то связанное с ЖКХ? Поэтому западные страны начали к этому готовиться. А это признаки очень серьёзные», – рассказал эксперт.